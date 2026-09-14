$!Decomisan más de 70 máquinas tragamonedas en un inmueble acondicionado como casino en Culiacán

CULIACÁN. _ Personal del Ejército Mexicano y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República aseguraron más de 70 máquinas tragamonedas durante un operativo realizado en un inmueble de la colonia Rafael Buelna, al sur de Culiacán.

Las acciones se concentraron en la esquina de la avenida Patria y la calle Colibrí, donde las fuerzas de seguridad desplegaron un perímetro de resguardo de aproximadamente dos cuadras para facilitar las diligencias ministeriales.