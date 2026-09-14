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Casino ilegal

Decomisan más de 70 máquinas tragamonedas en un inmueble acondicionado como casino en Culiacán

Elementos del Ejército y de la Fiscalía General ingresaron al lugar que funcionaba como centro de apuestas clandestino en la colonia Rafael Buelna, al sur de la capital sinaloense
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
14/09/2026 12:58
14/09/2026 12:58

CULIACÁN. _ Personal del Ejército Mexicano y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República aseguraron más de 70 máquinas tragamonedas durante un operativo realizado en un inmueble de la colonia Rafael Buelna, al sur de Culiacán.

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Las acciones se concentraron en la esquina de la avenida Patria y la calle Colibrí, donde las fuerzas de seguridad desplegaron un perímetro de resguardo de aproximadamente dos cuadras para facilitar las diligencias ministeriales.

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En el sitio, los agentes ingresaron a una vivienda particular que funcionaba como centro de apuestas clandestino, de donde retiraron decenas de dispositivos de azar para ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente.

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