$!Decomisan más de 9 mil litros de precursores de droga sintética en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron un laboratorio clandestino y seis áreas de concentración de precursores químicos en distintas zonas de Culiacán, durante dos operativos realizados contra la producción de drogas sintéticas.







En la primera intervención, elementos de seguridad localizaron un laboratorio y dos áreas utilizadas para almacenar insumos. En el sitio se aseguraron 3 mil 450 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y cinco condensadores.







De acuerdo con el reporte oficial, la afectación económica para la delincuencia organizada asciende a 456 millones de pesos. Horas más tarde, en otra zona del mismo municipio, se ubicaron cuatro áreas adicionales empleadas para la concentración de químicos. En ese punto se aseguraron 6 mil 050 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina, así como 12 reactores de síntesis orgánica y 12 condensadores.





