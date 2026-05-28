$!Decomisan más de dos toneladas de droga en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) desmantelaron dos laboratorios clandestinos en Culiacán, donde se aseguraron más de 2 mil 350 kilogramos de metanfetamina y material diverso. La corporación naval informó que las intervenciones se realizaron en dos acciones distintas como parte de los operativos desplegados en la entidad.

En un primer despliegue, ubicado en el poblado Las Juntas, los marinos localizaron un centro de producción ilegal donde hallaron aproximadamente mil 700 kilogramos de la droga sintética terminada. En el mismo sitio se contabilizaron 7 mil 500 litros y 775 kilogramos de diversas sustancias químicas esenciales para la elaboración del narcótico.

Además del compuesto químico, la autoridad federal inhabilitó herramientas operativas que incluían un destilador, condensadores, centrifugas, ollas de peltre, generadores de electricidad y 12 tinas con capacidad de 200 litros cada una.

Posteriormente, en una segunda intervención efectuada en las inmediaciones del poblado Corralejo, el personal naval ubicó otro espacio de fabricación clandestina. En este punto se confiscaron cerca de 650 kilogramos de metanfetamina, así como un volumen de 5 mil 600 litros y mil 400 kilogramos de precursores e insumos químicos.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades navales, el golpe económico a las finanzas de las organizaciones delictivas asciende a los 214 millones 971 mil 728 pesos. El equipamiento y las sustancias localizadas en ambos puntos fueron inutilizados para asegurar que no vuelvan a integrarse a la cadena de producción ilegal.