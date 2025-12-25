Decomisan más teléfonos celulares dentro del Penal de Aguaruto, en Culiacán

Este miércoles elementos de la Policía Estatal Preventiva, del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), realizó una nueva revisión al Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

Dicha inspección dejó como saldo el decomiso de cinco teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, así como cuatro cargadores para celular.

En esta ocasión, la revisión abarcó a dos de los módulos con los que cuenta el reclusorio.

Los objetos localizados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.