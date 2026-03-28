$!Decomisan municiones y presunta mariguana en Concordia

Personal del Ejército Mexicano localizó y decomisó diversas municiones, cargadores y presunta droga durante operativos en el municipio de Concordia.
Los aseguramientos se dieron en dos eventos diferentes. El primero de ellos, en la colonia Los Laureles, donde una persona huyó y dejó abandonada una mochila.
Dentro de esta, los militares encontraron cinco cargadores, 150 cartuchos, bolsas con 235 gramos de aparente mariguana, y una pipa para fumar cristal.
En otro hecho, en el poblado Las Iguanas, de la misma forma una persona arrojó una mochila y escapó al ver a los soldados, quienes se aproximaron y revisaron esta segunda mochila.
El segundo incauto fue de 214 cartuchos calibre 5.56 x 45 milímetros, y 489 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros.
Todos los objetos antes mencionados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de realizar las investigaciones pertinentes.