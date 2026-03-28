$!Decomisan municiones y presunta mariguana en Concordia

Personal del Ejército Mexicano localizó y decomisó diversas municiones, cargadores y presunta droga durante operativos en el municipio de Concordia.

Los aseguramientos se dieron en dos eventos diferentes. El primero de ellos, en la colonia Los Laureles, donde una persona huyó y dejó abandonada una mochila.

Dentro de esta, los militares encontraron cinco cargadores, 150 cartuchos, bolsas con 235 gramos de aparente mariguana, y una pipa para fumar cristal.