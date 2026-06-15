$!Decomisan objetos prohibidos en penal de Aguaruto en Culiacán Sinaloa

CULIACÁN. _ Durante una revisión realizada en uno de los módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, el Grupo Interinstitucional aseguró diversos objetos prohibidos, entre ellos cargadores para teléfono celular, puntas hechizas, pipas y objetos contundentes, como parte de las acciones permanentes de supervisión y control al interior del penal.

La intervención fue ejecutada por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el cuerpo de Custodia Penitenciaria. Asimismo, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se sumaron a las acciones para resguardar el perímetro del complejo penitenciario durante el desarrollo de la inspección.

Durante el registro al interior de las celdas, los agentes ubicaron y decomisaron cuatro cargadores para teléfono celular, tres puntas, dos objetos contundentes y dos pipas de fabricación casera.