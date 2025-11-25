Decomisan paquetes de cristal tras operativo en Villa del Cedro, al norte de Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó el decomiso de 147 paquetes encintados con presunta droga conocida como cristal, tras un operativo de policías y militares sobre un inmueble en Villa del Cedro, al norte de Culiacán.

Una denuncia ciudadana guio a los uniformados hacia un inmueble, en donde se adentró un hombre armado quien logró escapar de las autoridades.

Posteriormente, la vivienda señalada quedó bajo resguardo de la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano, quienes observaron los paquetes con presunta droga.

Asimismo, en el lugar incautaron tres cargadores para arma larga abastecidos con 86 cartuchos útiles.

Por tales hechos, el inmueble fue asegurado y se notificó al Ministerio Público Federal a fin de dar trámite a una Orden Técnica de Investigación y llevar a cabo las indagatorias pertinentes.