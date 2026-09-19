$!Decomisan policías estatales equipo táctico militar en el fraccionamiento Portalegre, al norte de Culiacán

El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:30 horas de este sábado 19 de septiembre sobre el bulevar Elbert, abarcando el tramo comprendido entre las calles Alcázar de Toledo y Yoremes, dentro del fraccionamiento Portalegre.

Durante labores de vigilancia rutinaria en el sector norte de la capital del estado, agentes de la Policía Estatal Preventiva aseguraron dos chalecos tácticos tipo militar que se encontraban abandonados a un costado de una barda.

De acuerdo con el informe oficial, los uniformados realizaban patrullajes de prevención cuando detectaron las prendas militares tiradas en la vía pública, por lo que procedieron a detenerse para inspeccionar y retirar el equipo de la zona.

En el sitio se decomisaron dos pecheras de uso táctico: una de color negro y otra en tonalidad verde oliva.

Tras su aseguramiento, el material táctico quedó a disposición de la instancia competente. Las autoridades locales señalaron que, hasta el momento, no se cuenta con indicios que vinculen directamente estos objetos con la comisión de un delito específico.