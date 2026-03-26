$!Decomisan presunta droga e inhabilitan negocio de paquetería en Culiacán

CULIACÁN. _ Agentes de la Guardia Nacional decomisaron dosis de presunta cocaína y cigarros electrónicos tras una revisión en una paquetería, en la capital sinaloense.

El hallazgo ocurrió en un negocio ubicado sobre el bulevar Jesús Kumate, al surponiente de la capital, durante una revisión rutinaria a los paquetes.

Con apoyo de un binomio canino, efectivos militares detectaron e incautaron 40 grados aproximadamente de un polvo blanco, presuntamente cocaína.