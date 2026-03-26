Seguridad
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Droga detectada

Decomisan presunta droga e inhabilitan negocio de paquetería en Culiacán

Con apoyo de un binomio canino, elementos de la Guardia Nacional aseguraron droga y cigarros electrónicos en un negocio de envíos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
26/03/2026 12:55
26/03/2026 12:55

CULIACÁN. _ Agentes de la Guardia Nacional decomisaron dosis de presunta cocaína y cigarros electrónicos tras una revisión en una paquetería, en la capital sinaloense.

El hallazgo ocurrió en un negocio ubicado sobre el bulevar Jesús Kumate, al surponiente de la capital, durante una revisión rutinaria a los paquetes.

Con apoyo de un binomio canino, efectivos militares detectaron e incautaron 40 grados aproximadamente de un polvo blanco, presuntamente cocaína.

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Asimismo, en uno de los paquetes inspeccionados, aseguraron dos cigarros electrónicos y 4 cartuchos de probable THC (tetrahidrocannabinol).

Dichos objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que realice las investigaciones correspondientes, mientras que el establecimiento fue inhabilitado y se dio vista a la autoridad competente.

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