$!Decomisan puntas y teléfonos celulares tras revisión en el penal de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una revisión realizada en el Centro Penitenciario de Aguaruto, al poniente de Culiacán, dejó el aseguramiento de puntas y teléfonos celulares.
Según un comunicado, en el reclusorio fueron decomisados un total de 11 puntas, dos teléfonos y un cargador.
Las acciones fueron llevadas por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, junto con custodios penitenciarios.
Durante el esculque, una base de operaciones del Ejército Mexicano y otra de la Guardia Nacional brindaron seguridad en la periferia del inmueble.
Cabe señalar que las autoridades no dieron a conocer en qué módulos se hicieron las revisiones, sin embargo, indican que las acciones culminaron sin incidentes y se realizó en apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Los objetos prohibidos fueron asegurados y se pusieron a disposición de las autoridades ministeriales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.