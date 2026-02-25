$!Decomisan puntas y teléfonos celulares tras revisión en el penal de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una revisión realizada en el Centro Penitenciario de Aguaruto, al poniente de Culiacán, dejó el aseguramiento de puntas y teléfonos celulares.

Según un comunicado, en el reclusorio fueron decomisados un total de 11 puntas, dos teléfonos y un cargador.

Las acciones fueron llevadas por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, junto con custodios penitenciarios.