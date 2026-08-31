$!Decomisan siete armas de fuego en empresa de paquetería en Culiacán

CULIACÁN. _ Un cargamento de siete armas de fuego, accesorios y diversos objetos fue asegurado por fuerzas federales al interior de una empresa de mensajería en Culiacán, durante operativos de inspección rutinarios.

Integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de la República, localizaron cinco armas cortas, dos armas largas, cuatro cargadores, una bocina y un juguete ocultos entre los paquetes examinados.