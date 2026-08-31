$!Decomisan siete armas de fuego en empresa de paquetería en Culiacán

CULIACÁN. _ Un cargamento de siete armas de fuego, accesorios y diversos objetos fue asegurado por fuerzas federales al interior de una empresa de mensajería en Culiacán, durante operativos de inspección rutinarios.
Integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de la República, localizaron cinco armas cortas, dos armas largas, cuatro cargadores, una bocina y un juguete ocultos entre los paquetes examinados.
Pese a confirmar la incautación y difundir fotografías del material, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México omitió precisar en su comunicado conjunto el sector o colonia donde se ubica el establecimiento intervenido, así como el nombre comercial del negocio. El reporte oficial tampoco aclaró la procedencia ni el destino final del envío.
Tras el procesamiento de las armas y los objetos asegurados, las autoridades procedieron a turnarlos ante el Ministerio Público de la Federación para el inicio de las investigaciones correspondientes.