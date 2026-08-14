$!Decomisan tráiler en la avenida Delfín, en Mazatlán, al parecer con arsenal

MAZATLÁN._ Elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron el aseguramiento de un tráiler estacionado sobre la avenida Delfín, en este puerto.
De manera extraoficial que dice que el vehículo traía un arsenal entre forrajes y que dos hombres fueron detenidos.
Tras el aseguramiento, el tráiler fue conducido y estacionado por los policías en la calle Papagayo y Río Nazas, a unos metros del estacionamiento de la Fiscalía General de la República, en la colonia Ferrocarrilera, y puesto a disposición de la FGR, la tarde-noche de este viernes 14 de agosto.
Hasta el momento no hay información oficial.