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Operativos militares

Decomisan un arma larga y más de 500 cartuchos en zona de terracería de Palmillas, Concordia

Junto al arma se encontraron 16 cargadores de diferentes calibres, así como 531 cartuchos útiles localizados hallados en bolsas de plástico
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
18/03/2026 10:43
18/03/2026 10:43

CONCORDIA. _ Personal militar encontró un arma larga abandonada, así como cargadores y cartuchos durante patrullajes en una zona de terracería de la comunidad de Palmillas, en el municipio de Concordia.

El informe, difundido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), detalla que junto al arma se encontraron 16 cargadores de diferentes calibres, así como 531 cartuchos útiles localizados hallados en bolsas de plástico.

$!Decomisan un arma larga y más de 500 cartuchos en zona de terracería de Palmillas, Concordia

El arma y el resto de los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de que se realicen las diligencias conforme a la ley.

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