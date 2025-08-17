$!Decomisan y desactivan 4 artefactos explosivos improvisados en Escuinapa y Rosario

Cuatro artefactos explosivos improvisados, tres de ellos en Escuinapa y uno en Rosario, fueron decomisados y desactivados por las fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno.
De acuerdo a un comunicado, los artefactos fueron localizados en distintos hechos por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.
Durante operativos de reconocimiento terrestre en la comunidad Loma Grande, en Escuinapa, el personal militar encontró tres artefactos explosivos improvisados.
En un segundo hecho, pero en la cabecera municipal de Rosario, los elementos federales localizaron otro artefacto explosivo.
Dicho material fue destruido por personal especializado y se dio vista a la Fiscalía General de la República.
Para denuncias
Se invita a la ciudadanía a marcar oportunamente al 911 para cualquier emergencia y al 089 para realizar denuncias anónimas.