$!Decomisan y desactivan 4 artefactos explosivos improvisados en Escuinapa y Rosario

Cuatro artefactos explosivos improvisados, tres de ellos en Escuinapa y uno en Rosario, fueron decomisados y desactivados por las fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno.

De acuerdo a un comunicado, los artefactos fueron localizados en distintos hechos por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.