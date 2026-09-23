Definirán este viernes vinculación a proceso de presunto homicida de César Gastélum en Culiacán

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia inicial en la que Alberto “N”, de 25 años de edad, fue imputado por la Fiscalía General del Estado como presunto responsable del asesinato del creador de contenido César Gastélum, cometido en agosto pasado en Culiacán.

El equipo de abogados del sospechoso pidió la duplicidad del término constitucional para presentar la defensa, y el próximo viernes 25 de septiembre, a partir de las 10:30 horas, discutirán para que un Juez de Control defina si lo vincula a proceso penal.

Alberto es señalado por homicidio calificado, cometido con premeditación y ventaja, debido al ataque que cobró la vida del influencer cometido el 4 de agosto, afuera de un restaurante de comida rápida del Desarrollo Urbano Tres Ríos.

La Fiscalía lo señala como uno de los autores del atentado, el cual quedó filmado en una transmisión en directo en redes sociales, en la que se observa que arribó una motocicleta con dos personas a bordo y una de ellas realizó disparos en contra de la víctima.