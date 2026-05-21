Degezeta, cantante de reguetón, fue asesinado frente al estadio de beisbol en Culiacán

CULIACÁN._ El cantante de reguetón Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido artísticamente como “Degezeta”, fue identificado como una de las dos víctimas asesinadas durante un ataque armado registrado la noche del miércoles 20 de mayo en las inmediaciones del estadio de beisbol, en la colonia Miguel Alemán, en Culiacán.

El joven, de 22 años de edad y originario de Hermosillo, Sonora, comenzaba a ganar presencia dentro del género urbano, con canciones publicadas en distintas plataformas digitales y una actividad constante en redes sociales, donde compartía contenido relacionado con su carrera musical.

Su última publicación en historias de Instagram fue realizada aproximadamente 23 horas. En la imagen se observa el un estudio de producción con una sesión de trabajo activa en un monitor.

En el ataque también fue asesinado Iván Marlon, de 45 años de edad, quien presuntamente formaba parte del equipo de staff del cantante.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas del miércoles, en la esquina de las calles Andrade y Constitución, frente al estadio de béisbol, cuando ambas víctimas circulaban a bordo de un vehículo Nissan Versa.

Tras el atentado, corporaciones de seguridad acudieron al sitio y confirmaron que los dos hombres ya no contaban con signos vitales.

Posteriormente, los restos del cantante fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicó la necropsia de ley. Más tarde, el cuerpo fue entregado a sus familiares, para ser trasladado a Hermosillo, Sonora, donde será velado y sepultado.