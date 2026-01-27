$!Deja 11 heridos choque en la México 15, en el municipio de Ahome

AHOME. _ Un aparatoso accidente carretero se registró la mañana de este martes 27 de enero de 2026, con saldo de 11 personas lesionadas y una unidad parcialmente consumida por el fuego.
El siniestro ocurrió en los carriles de sur a norte, a la altura del ejido Las Calaveras, en el municipio de Ahome.
De acuerdo con peritajes preliminares, el percance se originó cuando una camioneta tipo Sprinter, de la ruta Los Mochis–San Miguel, impactó por alcance a una camioneta particular que transportaba bloques de concreto.
La fuerza del choque provocó que el conductor de la unidad de carga perdiera el control, girara aproximadamente 180 grados y saliera de la cinta asfáltica, hasta terminar en un predio enmontado, donde el vehículo comenzó a incendiarse con el chofer atrapado en su interior.
Testigos que circulaban por la zona detuvieron su marcha y lograron rescatar al conductor antes de que el fuego se propagara, evitando una tragedia mayor. En tanto, la unidad de transporte público avanzó sin control varios metros hasta detenerse entre la maleza.
Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, Protección Civil estatal y municipal, así como agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Paramédicos de la Cruz Roja y de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA) brindaron atención a 11 personas: nueve pasajeros del transporte público y dos tripulantes de la camioneta de carga.
Debido a la gravedad de las lesiones, cinco de los heridos fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales de la ciudad de Los Mochis.
Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, se hicieron cargo del control vial y de las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.