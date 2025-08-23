$!Deja 6 heridos volcadura de camioneta en la carretera Habal-Cerritos, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Seis personas fueron hospitalizadas tras la volcadura de una camioneta este sábado en la avenida Mario Arturo Huerta Sánchez, también conocida como carretera Habal-Cerritos. El accidente se reportó a las 19:30 horas en una zona donde se realizan trabajos para construir un camellón central.

En la camioneta Ford Custom f-150 viajaban al menos 10 integrantes de una familia, entre ellos cinco menores en la caja, que al momento de la volcadura salieron expulsados de la unidad. Automovilistas que pasaban por el lugar brindaron ayuda a los accidentados y reportaron el hecho a los cuerpos de emergencia por la gravedad de sus lesiones.

Parámedicos de Protección Civil, Bomberos Veteranos y socorristas de Cruz Roja llegaron al sitio para brindar la atención prehospitalaria a las personas. Los seis lesionados fueron trasladados al Hospital General en las ambulancias de las corporaciones antes mencionadas. Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y de las acciones para que una grúa remolcara la unidad siniestrada.