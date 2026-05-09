$!Deja ataque armado un muerto y un herido en la colonia CNOP, en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona muerta y otra herida fue el saldo de un ataque a balazos registrado la tarde-noche de este sábado 9 de mayo en la colonia CNOP, al sur de Culiacán.
Los hechos ocurrieron en una vivienda que se ubica por la avenida Minas, esquina con la calle General Manuel Ávila Camacho.
De manera preliminar, se informó que las dos víctimas estaban sentadas en unas escaleras del complejo habitacional, cuando un sujeto llegó a dispararles en repetidas ocasiones, cerca de las 17:30 horas.
Hasta el momento no se tienen las identidades de las personas, sin embargo, se supo que el fallecido es un joven; mientras que la otra persona, que fue trasladada a un hospital, presentaba una herida de bala en el estómago.
Al lugar se movilizaron elementos del Ejército Mexicano tras el reporte de disparos, y al confirmar el homicidio acordonaron el área para que luego Fiscalía General del Estado interviniera en la escena.