$!Deja ataque armado un muerto y un herido en la colonia CNOP, en Culiacán

Los hechos ocurrieron en una vivienda que se ubica por la avenida Minas, esquina con la calle General Manuel Ávila Camacho.

CULIACÁN._ Una persona muerta y otra herida fue el saldo de un ataque a balazos registrado la tarde-noche de este sábado 9 de mayo en la colonia CNOP, al sur de Culiacán.

De manera preliminar, se informó que las dos víctimas estaban sentadas en unas escaleras del complejo habitacional, cuando un sujeto llegó a dispararles en repetidas ocasiones, cerca de las 17:30 horas.

Hasta el momento no se tienen las identidades de las personas, sin embargo, se supo que el fallecido es un joven; mientras que la otra persona, que fue trasladada a un hospital, presentaba una herida de bala en el estómago.

Al lugar se movilizaron elementos del Ejército Mexicano tras el reporte de disparos, y al confirmar el homicidio acordonaron el área para que luego Fiscalía General del Estado interviniera en la escena.