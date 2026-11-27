MAZATLÁN._ Un ataque armado registrado en un puesto de venta de flores en Mazatlán dejó como saldo un hombre sin vida y otro herido.

El hecho se registró a las 16:50 horas de este viernes 27 de noviembre en el cruce de la carretera Internacional y la Avenida Óscar Pérez Escobosa.

En el lugar se registró un ataque armado por parte de dos motociclistas que dispararon en contra de dos personas.

Un hombre murió en el lugar, mientras el otro fue trasladado a un hospital por parte de paramédicos de Bomberos Veteranos.

Tras el ataque, la zona fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El occiso fue identificado como Javier, de 50 años; mientras al herido se le reconoció como Iván Martín, de 41 años.

Este hecho se registra a 48 horas de un ataque armado registrado también en un puesto de venta de flores instalado sobre la Avenida Clouthier y la Avenida de Las Torres, en el Infonavit El Conchi, y que también cobró la vida de un hombre.