$!Deja balacera en Culiacán una camioneta abandonada con rastros de sangre y un vehículo averiado

CULIACÁN._ Una balacera registrada en la zona oriente de Culiacán dejó el aseguramiento de una camioneta con rastros de sangre, además de un vehículo averiado tras quedar en el fuego cruzado. Cerca de las 19:00 horas de este sábado 16 de mayo, se reportaron disparos de arma de fuego por la avenida Revolución, en la colonia Miguel Hidalgo, por la calle Gustavo Garmendia. En ese punto se suscitó un ataque a tiros de carro a carro, y una bala perdida impactó en el motor de un tercer vehículo, un Mazda color negro en el que viajaban dos jóvenes que resultaron ilesos, aunque la unidad quedó averiada.

Ante esta situación, fue cerrada la circulación por la avenida Revolución, mientras las autoridades brindaban seguridad en ese perímetro y solicitaban apoyo de agentes periciales y un remolque oficial. Como seguimiento, autoridades implementaron un operativo en la zona, y en la colonia Guadalupe Victoria, por la calle Eutimio Beato Gómez, encontraron una camioneta Volkswagen Tiguan gris oscuro abandonada, con las puertas abiertas, rastros de sangre y casquillos en su interior. De acuerdo con los elementos de seguridad, esta unidad estuvo involucrada en el tiroteo suscitado por la avenida Revolución, y sus tripulantes, luego de abandonarla, despojaron otra camioneta marca Ram color gris, en la cual huyeron.