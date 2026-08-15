$!Deja dos muertos un ataque a balazos frente al Palacio de Gobierno en Culiacán

Un doble homicidio se registró la tarde de este sábado a escasos metros del Palacio de Gobierno, en Culiacán. Dos personas perdieron la vida tras ser atacadas a balazos en el cruce del Bulevar Constitución y la Avenida Lázaro Cárdenas. Las víctimas se desplazaban a bordo de un vehículo Nissan Versa blanco cuando fueron interceptadas por personas armadas.

El automóvil quedó varado en la avenida con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego concentrados en el parabrisas y las ventanas laterales. Al recibir la alerta, elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano acudieron al sitio para resguardar la escena y solicitaron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes únicamente pudieron confirmar que ambos ocupantes ya no contaban con signos vitales. De momento, no se reportan personas heridas adicionales.