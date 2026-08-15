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Violencia

Deja dos muertos un ataque a balazos frente al Palacio de Gobierno en Culiacán

Las víctimas se desplazaban en un Nissan Versa y fueron atacadas en el cruce del Bulevar Constitución y la Avenida Lázaro Cárdenas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/08/2026 12:59
15/08/2026 12:59

Un doble homicidio se registró la tarde de este sábado a escasos metros del Palacio de Gobierno, en Culiacán.

Dos personas perdieron la vida tras ser atacadas a balazos en el cruce del Bulevar Constitución y la Avenida Lázaro Cárdenas.

Las víctimas se desplazaban a bordo de un vehículo Nissan Versa blanco cuando fueron interceptadas por personas armadas.

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El automóvil quedó varado en la avenida con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego concentrados en el parabrisas y las ventanas laterales.

Al recibir la alerta, elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano acudieron al sitio para resguardar la escena y solicitaron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes únicamente pudieron confirmar que ambos ocupantes ya no contaban con signos vitales.

De momento, no se reportan personas heridas adicionales.

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Las víctimas continúan en calidad de desconocidas.

La zona fue acordonada por las fuerzas de seguridad a la espera de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes llevarán a cabo el levantamiento de casquillos, el procesamiento de la escena y el traslado de los cuerpos para integrar la carpeta de investigación.

Más tarde trascendió que, según testigos, los ocupantes del auto venían siendo perseguidos y presuntamente ya iban heridos, quedando muertos en el lugar cerca del Palacio.

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