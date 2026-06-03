Deja la violencia 10 víctimas mortales en Sinaloa durante el martes 2 de junio

CULIACÁN. _ Sinaloa concluyó el martes 2 de junio con un saldo de 10 personas sin vida, dos denuncias por privación de la libertad personal y 10 más por el robo de vehículos, de acuerdo con el reporte de hechos delictivos de la Fiscalía General del Estado.

Por las muertes, el ente ministerial inició las carpetas de investigación correspondientes por el delito de homicidio doloso, concentrándose la gran mayoría de los casos en la zona centro de la entidad.

Nueve de los 10 homicidios dolosos se registraron en el municipio de Culiacán, en sectores como los fraccionamientos Azaleas y Valle Alto, así como en las colonias Antonio Toledo Corro, La Conquista, La Campiña, 10 de Mayo y Casas Lindas. Asimismo, se reportó un deceso en las inmediaciones del basurón municipal y uno más en un hospital local, donde una persona, menor de edad, falleció tras resultar lesionada en la colonia Laureles Pinos. La décima víctima fue localizada en Mazatlán, en la colonia Luis Echeverría.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró dos denuncias formales en la Región Centro por el delito de privación de la libertad personal. En tanto, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la misma región recibió un total de 10 denuncias por el despojo de unidades motorizadas durante la misma jornada.