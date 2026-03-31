Deja lunes 13 denuncias por robo de vehículo en la zona centro de Sinaloa

CULIACÁN. _ El pasado lunes 30 de marzo concluyó con un registro de 13 denuncias por robo de vehículo en la región centro de Sinaloa, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El informe diario de la FGE confirmó también dos homicidios suscitados durante la jornada, el primero, correspondiente a una hielera con restos humanos hallada al lado de la carretera Mazatlán-Culiacán, en Elota.

En este mismo hecho, fueron encontradas lonas que contenían mensajes atribuidos al crimen organizado.

La segunda víctima se trató de un menor de edad, Bryan “N”, de 13 años, quien murió en un hospital de Villa Unión, Mazatlán, tras ser atacado a balazos en el poblado Veranos, en la zona rural de dicho municipio, durante la noche del 29 de marzo.

Sumada a estas denuncias, en la zona centro de la entidad se recibieron tres denuncias por la privación ilegal de la libertad en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.