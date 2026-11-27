AHOME. _ Al menos 67 denuncias por robo y daños a vehículos particulares acumula la Fiscalía General del Estado en la zona norte, como saldo colateral del operativo federal desplegado hace una semana en Guasave, donde fue capturado Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro, junto con dos de sus colaboradores.

El vicefiscal regional en la zona norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, informó este viernes que la dependencia mantiene estrecha comunicación con el agente del Ministerio Público en ese municipio para dar seguimiento a las querellas ciudadanas derivadas de los hechos ocurridos el pasado viernes 20 de noviembre.

“Hemos estado muy en contacto con el agente del Ministerio Público de esa región y hemos estado muy al tanto también de la recepción de las denuncias por robos de vehículos que estén relacionados al evento y vehículos dañados”, señaló el funcionario.

En relación con las 13 personas que perdieron la vida durante el denominado Operativo Centella, Serrano Castelo precisó que, con corte al jueves 26 de noviembre, nueve cadáveres ya fueron plenamente identificados y restituidos a sus familiares en los últimos días.

”El reporte que tenemos es hasta el día de ayer, que ya fueron identificados nueve y los nueve fueron entregados. Nueve de 13. Es el reporte que tengo directamente de ahí de Guasave”, puntualizó.

Sobre los cuatro cuerpos restantes, el Vicefiscal explicó que continúan sometidos a estudios periciales de genética forense antes de poder autorizar su entrega.

“El resto están sometidos a pruebas de ADN y, bueno, cuando haya un resultado ya confirmatorio se va a entregar a su familia”, sostuvo.

Cuestionado sobre el lugar de procedencia de las víctimas mortales, el funcionario estatal indicó que no dispone del dato sobre el origen de la totalidad de los fallecidos, y reiteró que la Fiscalía estatal colabora con las instancias federales en las investigaciones correspondientes dentro del ámbito de su competencia.