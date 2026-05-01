$!Deja pedido pendiente y huye: abandona mochila de repartidor con arma y droga en Culiacán

CULIACÁN. _ Un operativo conjunto entre la Guardia Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva resultó en el aseguramiento de un arma de fuego, cargadores y diversas dosis de presunta droga en Culiacán.
El hallazgo ocurrió durante patrullajes de vigilancia en la colonia Los Ángeles, donde las fuerzas de seguridad observaron a un hombre a bordo de una motocicleta. Al notar la proximidad de las unidades oficiales, el individuo huyó, lo que inició un seguimiento por parte de los agentes.
Metros adelante, los uniformados localizaron la motocicleta abandonada y, a un costado, una mochila de las utilizadas para la repartición de comida. Tras realizar una inspección al objeto, los elementos de seguridad encontraron un arma corta calibre 9 milímetros, un cargador y 10 cartuchos del mismo calibre.
Además del armamento, la mochila contenía 41 cigarros de presunta marihuana con un peso aproximado de 77.9 gramos, 35 envoltorios con 45.5 gramos, 51 cigarrillos más con un peso de 66.3 gramos y 15 frascos de plástico con aproximadamente 15 gramos de la misma sustancia.
Tanto la motocicleta Italika, que no contaba con reporte de robo, como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para la integración de la investigación correspondiente.