$!Deja pedido pendiente y huye: abandona mochila de repartidor con arma y droga en Culiacán

CULIACÁN. _ Un operativo conjunto entre la Guardia Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva resultó en el aseguramiento de un arma de fuego, cargadores y diversas dosis de presunta droga en Culiacán.

El hallazgo ocurrió durante patrullajes de vigilancia en la colonia Los Ángeles, donde las fuerzas de seguridad observaron a un hombre a bordo de una motocicleta. Al notar la proximidad de las unidades oficiales, el individuo huyó, lo que inició un seguimiento por parte de los agentes.