$!Dejan a hombre asesinado con una cartulina en Las Invasiones de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue hallado sin vida y con visibles huellas de violencia durante la tarde de este miércoles en la zona conocida como Las Invasiones, de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.
Junto al cadáver fue localizada también una cartulina que contenía un mensaje, presuntamente atribuido a un grupo criminal.
El occiso es un hombre 40 años aproximadamente, sin identificar, que vestía un bóxer de color gris, y tenía las manos atadas hacia la espalda; además, se le apreciaron distintas heridas por disparos de arma de fuego en el cuerpo.
Vecinos reportaron el descubrimiento del cuerpo aproximadamente a las 14:00 horas de este 19 de agosto, lo que movilizó a las corporaciones, quienes confirmaron el crimen.
El perímetro fue asegurado por autoridades de seguridad pública, para ponerla a disposición de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias correspondientes.