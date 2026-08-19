$!Dejan a hombre asesinado con una cartulina en Las Invasiones de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue hallado sin vida y con visibles huellas de violencia durante la tarde de este miércoles en la zona conocida como Las Invasiones, de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

Junto al cadáver fue localizada también una cartulina que contenía un mensaje, presuntamente atribuido a un grupo criminal.

El occiso es un hombre 40 años aproximadamente, sin identificar, que vestía un bóxer de color gris, y tenía las manos atadas hacia la espalda; además, se le apreciaron distintas heridas por disparos de arma de fuego en el cuerpo.