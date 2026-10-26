Dejan a hombre y mujer con heridas de consideración tras agresión con machetes en el ejido Águila Azteca, en Ahome

AHOME. _ Con heridas de consideración provocadas por arma blanca resultaron una mujer y un hombre tras ser agredidos por un grupo de sujetos en el ejido Águila Azteca, pertenecientes al municipio de Ahome.

Las víctimas fueron identificadas como Reyna Evila “N”, de 18 años, y Luis Rosario “N”, de 24 años.

Según el testimonio de los afectados, ambos se encontraban en el exterior del domicilio de la joven cuando arribó un grupo de sujetos. Los agresores, señalados presuntamente como integrantes de la pandilla denominada “Macheteros del barrio 3” de la misma localidad, comenzaron a golpearlos para posteriormente atacarlos con machetes.

Tras el hecho violentos los heridos fueron auxiliados y trasladados a bordo de un automóvil particular a un hospital de la ciudad de Los Mochis, donde quedaron internados bajo observación médica.

En la valoración del personal de salud, se precisó que Reyna Evila sufrió una herida de aproximadamente 10 centímetros en la cabeza, mientras que Luis Rosario presentó una lesión de la misma longitud en la mano derecha.

Fueron los propios trabajadores del nosocomio quienes dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) tras el ingreso de los jóvenes con heridas de arma blanca. Minutos más tarde, elementos de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía Regional Zona Norte se trasladaron al sitio para recabar las entrevistas iniciales e iniciar las diligencias pertinentes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos. Aunque las víctimas aún no han presentado formalmente la denuncia ante el Ministerio Público, la corporación investigadora mantiene abierta la carpeta correspondiente para el esclarecimiento de la agresión.