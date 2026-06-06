Dejan a joven decapitado y con mensaje sobre la carretera Culiacán-Eldorado, cerca de El Diez, Culiacán

Un joven fue localizado sin vida y con huellas de extrema violencia durante la madrugada de este sábado, sobre la carretera Culiacán-Eldorado, cerca del retorno de Campo El Diez, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada en el sitio como Jesús Ramón “N”, de 22 años de edad.

El cuerpo tenía la cabeza cercenada, además de ser encontrado amarrado de pies y manos con una cuerda.

Junto al cadáver, los responsables abandonaron una cartulina en la que venía escrito un mensaje ligado a una facción delincuencial.

Tras reportarse el hecho a las corporaciones, cerca de las 4:00 horas de este 6 de junio, la zona fue asegurada para que la Fiscalía General del Estado desplegara las diligencias, antes de llevar el cuerpo al Servicio Médico Forense.