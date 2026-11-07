$!Dejan a Rosario sin ambulancia tras traslado de heridos a Mazatlán

EL ROSARIO._ Dos personas resultaron heridas de bala este sábado en Loma Blanca, en Rosario; una de ellas perdió la vida al arribar a un hospital de Mazatlán, donde la ambulancia de Cruz Roja que las trasladó permanece detenida por falta de trámite.
En dicha comunidad, ubicada entre La Hacienda del Tamarindo y Los Copales, presuntamente horas antes se había registrado un enfrentamiento entre civiles armados.
Se informó que alrededor de las 11:00 horas de este 7 de noviembre se reportó la presencia de las dos personas heridas en el lugar.
Trascendió que cerca de las 13:00 horas la ambulancia de Cruz Roja arribó al Hospital General de Mazatlán con las víctimas; sin embargo, tras confirmarse el fallecimiento de una de ellas, la unidad permanece detenida en el nosocomio desde hace varias horas.
De acuerdo con la información recabada, el cuerpo continúa dentro de la ambulancia debido a que está pendiente un trámite ante la Fiscalía General de la República.
La situación ha dejado a Rosario sin la unidad disponible para atender las emergencias, pues la delegación local de Cruz Roja cuenta únicamente con una ambulancia por turno.
Vecinos consideran que la falta de celeridad de la autoridad competente prolonga esta situación y mantiene al municipio sin capacidad de respuesta ante otras posibles emergencias.