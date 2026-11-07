$!Dejan a Rosario sin ambulancia tras traslado de heridos a Mazatlán

EL ROSARIO._ Dos personas resultaron heridas de bala este sábado en Loma Blanca, en Rosario; una de ellas perdió la vida al arribar a un hospital de Mazatlán, donde la ambulancia de Cruz Roja que las trasladó permanece detenida por falta de trámite.

En dicha comunidad, ubicada entre La Hacienda del Tamarindo y Los Copales, presuntamente horas antes se había registrado un enfrentamiento entre civiles armados.

Se informó que alrededor de las 11:00 horas de este 7 de noviembre se reportó la presencia de las dos personas heridas en el lugar.