$!Dejan a un hombre asesinado a balazos por La Costerita, de Punta Azul, al sur de Culiacán

Asesinado a balazos y acompañado de una cartulina con un mensaje, fue localizado un hombre durante la mañana de este sábado, al sur de Culiacán.

Usuarios de la vialidad reportaron el hecho por la orilla del Libramiento Benito Juárez, La Costerita, a un costado del carril de oriente a poniente, cerca de las 7:00 horas.

La víctima fue encontrada junto a un poste de energía eléctrica, cerca de la entrada al fraccionamiento Punta Azul, en el sector Barrancos.

El occiso es un varón de aproximadamente 30 años de edad, de acuerdo con su apariencia, de complexión delgada, tez morena y cabello largo de color negro.