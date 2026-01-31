$!Dejan a un hombre asesinado a balazos por La Costerita, de Punta Azul, al sur de Culiacán

Asesinado a balazos y acompañado de una cartulina con un mensaje, fue localizado un hombre durante la mañana de este sábado, al sur de Culiacán.
Usuarios de la vialidad reportaron el hecho por la orilla del Libramiento Benito Juárez, La Costerita, a un costado del carril de oriente a poniente, cerca de las 7:00 horas.
La víctima fue encontrada junto a un poste de energía eléctrica, cerca de la entrada al fraccionamiento Punta Azul, en el sector Barrancos.
El occiso es un varón de aproximadamente 30 años de edad, de acuerdo con su apariencia, de complexión delgada, tez morena y cabello largo de color negro.
Vestía una sudadera pants deportivo y calcetines, todo en color negro.
La persona se encontraba en posición fetal, con las manos y piernas amarradas con el mismo mecate.
La cartulina que fue abandonada junto al cuerpo, contenía un mensaje atribuido a una de las facciones del crimen organizado que mantiene una disputa en la región, misma que estaba sostenida con dos piedras.
Al punto se movilizaron efectivos del Ejército Mexicano, así como de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, delegación carreteras.
Esta es la segunda persona asesinada cuyo cuerpo es abandonado por La Costerita durante este sábado.
Minutos después de la medianoche, fue dejado el cadáver de un hombre abandonado bajo el puente que cruza el Libramiento con la avenida Geovanni Zamudio, también en el sector Barrancos.