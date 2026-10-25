$!Dejan a un hombre asesinado y encintado de cara y manos atrás de Torre Académica de la UAS, en Culiacán

El cuerpo de un hombre asesinado a balazos y con huellas de violencia fue dejado sobre la vía pública a espaldas de la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante la tarde-noche de este domingo, en Culiacán.

El cadáver fue abandonado cerca de una gasolinera, a unos metros de la Calzada de Las Américas y del bulevar Diego Valadés Ríos o Malecón Nuevo.

Testigos alertaron a las autoridades alrededor de las 18:30 horas acerca del hallazgo del cuerpo, y ante el riesgo de ser arrollado por automóviles, colocaron bolsas de basura frente al cadáver para alertar a conductores.