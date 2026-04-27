$!Dejan cabeza de cerdo y amenazas en Los Huizaches, Culiacán; moviliza a fuerzas de seguridad

CULIACÁN. _ El hallazgo de una cabeza de cerdo y una cartulina con amenazas frente a una vivienda en la colonia Los Huizaches, al sur de Culiacán, generó la movilización de corporaciones de seguridad la tarde de este lunes.

El reporte al número de emergencias 911 alertó inicialmente sobre la presencia de presuntos restos humanos dentro de una bolsa de plástico en un domicilio del sector, lo que activó un operativo por parte de agentes de la Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y elementos del Ejército Mexicano.