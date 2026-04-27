$!Dejan cabeza de cerdo y amenazas en Los Huizaches, Culiacán; moviliza a fuerzas de seguridad

CULIACÁN. _ El hallazgo de una cabeza de cerdo y una cartulina con amenazas frente a una vivienda en la colonia Los Huizaches, al sur de Culiacán, generó la movilización de corporaciones de seguridad la tarde de este lunes.
El reporte al número de emergencias 911 alertó inicialmente sobre la presencia de presuntos restos humanos dentro de una bolsa de plástico en un domicilio del sector, lo que activó un operativo por parte de agentes de la Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y elementos del Ejército Mexicano.
Al arribar al sitio, ubicado en la intersección de las calles Mina de Bacubirito y Presidente Luis Echeverría, las autoridades inspeccionaron el bulto y confirmaron que se trataba de restos de un animal porcino, descartando que correspondieran a una persona.
En el lugar también fue localizada una cartulina blanca con un mensaje de amenazas, presuntamente dirigido a un habitante de la zona.
Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento del área, aseguraron los indicios y los integraron a la carpeta de investigación. Posteriormente, la evidencia fue trasladada a instalaciones oficiales para continuar con las diligencias correspondientes.