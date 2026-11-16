Una cubeta con una cabeza humana en su interior fue abandonada en la entrada al estacionamiento de un supermercado en la colonia La Campiña, al oriente de Culiacán.
De acuerdo con reportes, el contenedor fue dejado aproximadamente a las 16:30 horas de este 16 de noviembre, sobre el bulevar Doctor Mora, esquina con la calle De Los Álamos.
El resto humano estaba al fondo de una cubeta azul cubierta con pintura blanca; estaba tapada con hielo que, al derretirse, dejó expuesta la cabeza.
Elementos de la Guardia Nacional confirmaron el reporte y luego fueron agentes de Fiscalía General del Estado quienes se encargaron de las diligencias correspondientes.
En el lugar, los peritos realizaron los trabajos periciales con la cubeta dentro de la furgoneta del Servicio Médico Forense (Semefo), y una vez concluidas, la trasladaron hacia las instalaciones oficiales para el proceso de identificación.