Una cubeta con una cabeza humana en su interior fue abandonada en la entrada al estacionamiento de un supermercado en la colonia La Campiña, al oriente de Culiacán.

De acuerdo con reportes, el contenedor fue dejado aproximadamente a las 16:30 horas de este 16 de noviembre, sobre el bulevar Doctor Mora, esquina con la calle De Los Álamos.