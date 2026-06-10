$!Dejan corona funeraria con mensaje dirigido a la Diputada Paola Gárate en su domicilio en Culiacán

CULIACÁN._ Una corona funeraria con un mensaje amenazante dirigido a la Diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Paola Gárate Valenzuela, fue localizada durante la tarde-noche de este miércoles 10 de junio frente a su domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.
De acuerdo con los primeros reportes, personas desconocidas dejaron el arreglo floral funerario frente a la vivienda de la legisladora. En el objeto fue colocado un listón con la leyenda “Fam. Paola Gárate”.
Tras el reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y Guardia Nacional se movilizaron al lugar para atender la situación y brindar seguridad a la representante popular.
Al momento de los hechos, la Diputada se encontraba en el domicilio y siendo entrevistada por la autoridad.
La zona fue supervisada por las corporaciones de seguridad, mientras se recababa información sobre las circunstancias en que fue abandonada la corona funeraria.
Paola Gárate Valenzuela es legisladora local por el PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa y ha ocupado distintos cargos dentro de dicho instituto político. En los últimos años ha mantenido una participación activa en temas legislativos y en asuntos relacionados con la vida pública del estado.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas identificadas o detenidas en relación con este hecho, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen y la intención del mensaje dejado en el lugar.