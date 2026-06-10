$!Dejan corona funeraria con mensaje dirigido a la Diputada Paola Gárate en su domicilio en Culiacán

CULIACÁN._ Una corona funeraria con un mensaje amenazante dirigido a la Diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Paola Gárate Valenzuela, fue localizada durante la tarde-noche de este miércoles 10 de junio frente a su domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, personas desconocidas dejaron el arreglo floral funerario frente a la vivienda de la legisladora. En el objeto fue colocado un listón con la leyenda “Fam. Paola Gárate”.

Tras el reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y Guardia Nacional se movilizaron al lugar para atender la situación y brindar seguridad a la representante popular.

Al momento de los hechos, la Diputada se encontraba en el domicilio y siendo entrevistada por la autoridad.