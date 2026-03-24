Dejan cuerpo de un hombre envuelto en cobijas a orilla de la carretera Libre Mazatlán-Culiacán

El cuerpo de un hombre envuelto en una cobija fue localizado la tarde de este martes, a unos cuantos metros del acotamiento de la carretera Internacional México 15 a la altura de San Ignacio.

El hallazgo fue gracias al reporte de automovilistas que circulaban por la carretera Libre Mazatlán-Culiacán, quienes alertaron a las autoridades de un bulto con figura humana a orilla de la carretera.

Policías Municipales fueron comisionados para verificar el reporte y al examinar el bulto extraño comprobaron que se trataba del cuerpo de un hombre envuelto en una frazada. Agentes Carreteros de la Guardia Nacional se encargaron de abanderar la zona y personal pericial se la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de ley.

Al momento el occiso se encuentra en calidad de desconocido y su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense.