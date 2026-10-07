$!Dejan cuerpo maniatado y con huellas de violencia junto al Tec de Culiacán

Una persona identificada como Moisés Ismael “N” fue dejado sin vida, con signos de violencia y maniatado en plena Avenida Álvaro Obregón, junto al Instituto Tecnológico de Culiacán.
La persona tenía el rostro cubierto con una prenda y junto al cadáver fue abandonada una cartulina que tenía un mensaje escrito.
El fallecido vestía una playera manga larga color gris, pantalón de mezclilla negro, ropa interior roja y se encontraba descalzo, con los pies amarrados.
De acuerdo con información preliminar, se dio a conocer que el fallecido tenía aproximadamente 30 años de edad.
Fue cerca de las 17:30 horas de este miércoles 7 de octubre que ciudadano reportaron a las autoridades la presencia del cadáver por el carril derecho, en el sentido sur a norte de la vialidad.
Ante el hallazgo del fallecido corporaciones de seguridad acordonaron el perímetro y cerraron la circulación de la Álvaro Obregón desde la calle Juan de Dios batis, lo cual colapsó el tráfico en la zona.
Cabe mencionar que dicha situación ocurrió mientras en el templo de Nuestra Señora Guadalupe, La Lomita, a unos 300 metros, se desarrollaba un encuentro por la paz con motivo de la visita del Nuncio Apostólico en México, Joseph Spiteri.