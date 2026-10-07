$!Dejan cuerpo maniatado y con huellas de violencia junto al Tec de Culiacán

Una persona identificada como Moisés Ismael “N” fue dejado sin vida, con signos de violencia y maniatado en plena Avenida Álvaro Obregón, junto al Instituto Tecnológico de Culiacán.

La persona tenía el rostro cubierto con una prenda y junto al cadáver fue abandonada una cartulina que tenía un mensaje escrito.

El fallecido vestía una playera manga larga color gris, pantalón de mezclilla negro, ropa interior roja y se encontraba descalzo, con los pies amarrados.