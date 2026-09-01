Dejan cuerpo mutilado dentro de una maleta y con mensaje en Villa Unión, Mazatlán

MAZATLÁN._ Una maleta negra con los restos mutilados de un hombre fue abandonada durante la madrugada de este martes en un paradero para transportistas, ubicado sobre la carretera Villa Unión-Concordia, en la sindicatura de Villa Unión.

El hallazgo fue reportado alrededor de la 01:00 horas en un paradero para traileros situado a la altura de la colonia Flor de Mayo, sobre la carretera Libre Mazatlán-Matamoros.

De acuerdo con transportistas que alertaron a las autoridades, varios hombres armados con armas largas, quienes viajaban en camionetas, se detuvieron en el lugar y bajaron una maleta negra. Posteriormente, colocaron sobre ella un cartón con un mensaje escrito.

Al llegar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que dentro de la maleta se encontraban los restos mutilados de un hombre, por lo que acordonaron el área y restringieron el paso.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y posteriormente ordenó el traslado de los restos al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios para determinar la identidad de la víctima.