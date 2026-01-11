Dejan cuerpo tirado a un costado de la carretera libre Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ Con huellas de violencia, fue localizado un hombre sin vida tirado a un costado de la carretera libre Mazatlán-Culiacán.

A las 07:00 horas de este domingo, automovilistas reportaron vía telefónica la presencia del cadáver, señalando el kilómetro 40 de la vialidad, muy cerca de El Moral.

Agentes carreteros de la Guardia Nacional se trasladaron al lugar y localizaron a la víctima en el entronque a un camino de terracería.

La zona del hallazgo fue acordonada y resguardada por los uniformados hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Luego de las diligencias de ley, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Mazatlán.