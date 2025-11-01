$!Dejan herido a un conductor tras ataque a balazos en la colonia Las Cucas, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre que viajaba en su vehículo este sábado 1 de noviembre por las calles de la colonia Las Cucas, en Culiacán, resultó herido de bala tras ser atacado por un grupo armado.

La agresión se registró alrededor de las 15:40 horas en la calle Trinidad Dorame, entre la avenida Álvaro Obregón y la calle Arnulfo Peregrina.

Según informes, el hombre se encontraba viajando en su unidad Chevrolet Beat plateada cuando un grupo de civiles armados se le acercó para agredirlo a disparos en repetidas ocasiones y emprendió rápidamente la huida.

Un reporte emitido al número de emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego fue lo que provocó la movilización de los elementos de seguridad, siendo personal de la Guardia Nacional el que acudió para responder al reporte.

En el lugar encontraron al hombre herido por disparos, por lo que solicitaron la intervención de un equipo de rescate para estabilizar al lesionado. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de asistirlo y lo trasladaron en una ambulancia a un hospital.