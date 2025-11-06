$!Dejan herido a un hombre tras atentado en la colonia Centro, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido de bala tras ser atacado a tiros la noche de este 6 de noviembre por un grupo de civiles armados en el primer cuadro de la colonia Centro de Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 21:45 horas en la avenida Guadalupe Victoria, entre el bulevar Francisco I. Madero y la calle Cristóbal Colón.
Un reporte de detonaciones de arma de fuego fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo personal del Ejército Mexicano el que arribó al punto para responder al hecho.
Fue en la banqueta de la avenida en mención donde los efectivos encontraron al hombre lesionado, quien vestía una camisa de botones de manga larga de color claro, y un pantalón de mezclilla azul claro.
La víctima estaba recostada bocabajo con heridas en la cabeza producidas por los disparos de arma de fuego.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron rápidamente al lugar para estabilizar al hombre y lo trasladaron a un hospital para darle la atención especializada.
De momento la identidad no ha sido revelada y se desconoce su estado de salud actual.
En tanto, la zona fue asegurada y acordonada con la cinta amarilla de precaución. En el área se localizaron manchas hemáticas y se aseguraron casquillos percutidos.
Policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado se encargaron de llevar a cabo las diligencias y rescataron los indicios del hecho.