$!Dejan herido a un hombre tras atentado en la colonia Centro, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido de bala tras ser atacado a tiros la noche de este 6 de noviembre por un grupo de civiles armados en el primer cuadro de la colonia Centro de Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 21:45 horas en la avenida Guadalupe Victoria, entre el bulevar Francisco I. Madero y la calle Cristóbal Colón.

Un reporte de detonaciones de arma de fuego fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo personal del Ejército Mexicano el que arribó al punto para responder al hecho.