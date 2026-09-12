Dejan hombre sin vida y con un cartel junto a la carretera Culiacán-Eldorado

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado la mañana de este sábado cerca del crucero hacia El Quemadito, en la zona sur del municipio de Culiacán, sobre el margen de la ruta que conecta la capital con Eldorado.

El occiso, de complexión robusta, llevaba puesta una playera negra, ropa interior en tono azul y calcetas blancas. Al momento del hallazgo, la víctima presentaba las manos sujetadas a la espalda con esposas.

El cadáver yacía a un costado de los carriles que conducen de sur a norte sobre la mencionada rúa vial.

A un lado de la víctima, los responsables dejaron una cartulina de color blanco con una leyenda escrita, cuyo texto no fue revelado por los agentes en el sitio.

Oficiales de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes para resguardar la zona y delimitar el perímetro con cinta amarilla, a la espera de la llegada de peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de evidencias.

Una vez concluidas las labores de campo, el cuerpo será transportado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de rigor y quedar a la espera de su formal identificación.