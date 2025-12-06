$!Dejan otro cadáver envuelto en la carretera Culiacán-Mazatlán, en tramo a Eldorado

CULIACÁN._ Un cadáver fue hallado envuelto este sábado en colchonetas sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, en el tramo Culiacán-Eldorado, en la zona sur de la capital sinaloense.
El reporte de este hecho llegó a las autoridades alrededor de las 21:00 horas, justo en el entronque con la carretera La 20.
El cadáver fue abandonado sobre la cinta asfáltica, y debido al lugar donde quedó, un vehículo le pasó por encima antes de la llegada de las autoridades.
A la escena acudieron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Se trata del segundo cadáver localizado sobre esta vialidad durante este sábado, ya que horas antes fue hallado un cuerpo envuelto en bolsas de plástico, en el entronque con el camino hacia el Ejido El Quemadito.