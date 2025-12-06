$!Dejan otro cadáver envuelto en la carretera Culiacán-Mazatlán, en tramo a Eldorado

CULIACÁN._ Un cadáver fue hallado envuelto este sábado en colchonetas sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, en el tramo Culiacán-Eldorado, en la zona sur de la capital sinaloense.

El reporte de este hecho llegó a las autoridades alrededor de las 21:00 horas, justo en el entronque con la carretera La 20.

El cadáver fue abandonado sobre la cinta asfáltica, y debido al lugar donde quedó, un vehículo le pasó por encima antes de la llegada de las autoridades.