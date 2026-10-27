$!Dejan resto humano y mensaje afuera del Palacio Municipal de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una cabeza humana y un mensaje escrito en una cartulina fueron localizados la mañana de este martes en el Palacio Municipal de Mazatlán.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los restos humanos, correspondientes a un hombre, fueron encontrados en el área de la Dirección de Ingresos, ubicada en uno de los accesos principales del inmueble.