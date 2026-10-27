$!Dejan resto humano y mensaje afuera del Palacio Municipal de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una cabeza humana y un mensaje escrito en una cartulina fueron localizados la mañana de este martes en el Palacio Municipal de Mazatlán.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, los restos humanos, correspondientes a un hombre, fueron encontrados en el área de la Dirección de Ingresos, ubicada en uno de los accesos principales del inmueble.
Hasta el momento se desconoce el contenido del mensaje que fue dejado junto a la cabeza.
El reporte de los hechos movilizó a corporaciones de seguridad poco antes de las 8:00 horas, por lo que elementos del Ejército, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como policías estatales y municipales, desplegaron un operativo y resguardaron la zona.
Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y retiró los restos humanos del lugar, mientras se mantenía el despliegue de seguridad en las instalaciones del Ayuntamiento.