Dejan restos humanos dentro de un cazo en Agua Caliente de Gárate, Concordia

El hallazgo de restos de dos hombres ocurrió este jueves en un campo de beisbol de la comunidad
Noroeste/Redacción
16/10/2025 20:43
CONCORDIA._ Un gran cazo metálico con restos de dos hombres fue localizado dentro del campo de beisbol de la comunidad de Agua Caliente de Gárate, Concordia.

El reporte del hallazgo se emitió a las 18:00 horas de este jueves.

Al parecer, los restos fueron abandonados en el campo deportivo desde la madrugada de este jueves y habitantes de dicha comunidad los descubrieron hasta la tarde.

Policías municipales se trasladaron al lugar y al confirmar el hallazgo, acordonaron el área colocando cinta amarilla.

Los agentes se mantienen a la espera del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

