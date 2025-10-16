$!Dejan restos humanos dentro de un cazo en Agua Caliente de Gárate, Concordia

CONCORDIA._ Un gran cazo metálico con restos de dos hombres fue localizado dentro del campo de beisbol de la comunidad de Agua Caliente de Gárate, Concordia.
El reporte del hallazgo se emitió a las 18:00 horas de este jueves.
Al parecer, los restos fueron abandonados en el campo deportivo desde la madrugada de este jueves y habitantes de dicha comunidad los descubrieron hasta la tarde.
Policías municipales se trasladaron al lugar y al confirmar el hallazgo, acordonaron el área colocando cinta amarilla.
Los agentes se mantienen a la espera del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.