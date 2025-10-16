$!Dejan restos humanos dentro de un cazo en Agua Caliente de Gárate, Concordia

El reporte del hallazgo se emitió a las 18:00 horas de este jueves.

CONCORDIA._ Un gran cazo metálico con restos de dos hombres fue localizado dentro del campo de beisbol de la comunidad de Agua Caliente de Gárate, Concordia.

Al parecer, los restos fueron abandonados en el campo deportivo desde la madrugada de este jueves y habitantes de dicha comunidad los descubrieron hasta la tarde.

Policías municipales se trasladaron al lugar y al confirmar el hallazgo, acordonaron el área colocando cinta amarilla.

Los agentes se mantienen a la espera del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.