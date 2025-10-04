$!Dejan un cadáver envuelto en plástico y decapitado en carretera de Culiacancito

CULIACÁN._ Un hombre fue hallado envuelto en plástico transparente, decapitado y con un mensaje durante la noche de este sábado 4 de octubre en la carretera de la sindicatura de Culiacancito, a la altura de La Higuerita, en Culiacán.

El hallazgo se reportó desde las 19:00 horas, sin embargo, fue horas después cuando las autoridades competentes arribaron al punto para dar fe del hecho y asegurar la zona.

Se indicó que el hecho ocurrió en la zona conocida como El Columpio, lo que se reconoce como una bajada pronunciada de la carretera. También se reportó que se encuentra próximo a un negocio de mariscos, de un campestre y de un canal de riego.

En el lugar fue encontrado el cadáver envuelto totalmente en plástico transparente, con la cabeza mutilada dejada en la parte del abdomen. Al lado se le dejó un mensaje de contenido amenazante grabado en un pedazo de cartón.