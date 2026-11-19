MAZATLÁN._ El cuerpo embolsado de una persona fue localizado este jueves en la colonia Ampliación 20 de Noviembre, en Mazatlán.
El hecho se registró a las 21:00 horas sobre la calle Mochis, casi esquina con Sonora, entre las bardas perimetrales de dos instituciones educativas.
Elementos de la Policía Municipal y agentes federales acordonaron el sitio.
Al parecer, el cadáver envuelto y encintado en plástico de color negro fue dejado a media calle por personas que viajaban en un automóvil, quienes después se dieron a la fuga.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley para después solicitar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.