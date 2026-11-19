MAZATLÁN._ El cuerpo embolsado de una persona fue localizado este jueves en la colonia Ampliación 20 de Noviembre, en Mazatlán.

El hecho se registró a las 21:00 horas sobre la calle Mochis, casi esquina con Sonora, entre las bardas perimetrales de dos instituciones educativas.

Elementos de la Policía Municipal y agentes federales acordonaron el sitio.