$!Dejan un herido y aseguran un domicilio tras reporte de un ataque armado en la colonia Nueva Galaxia, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido de bala y un domicilio fue asegurado tras reporte de un ataque armado en la colonia Nueva Galaxia, en Culiacán.

Según reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas, durante la tarde de este domingo 10 de agosto. Informes refieren que civiles arribaron a un domicilio para sorprender a una persona, la agredieron a balazos y emprendieron la huida; la vivienda se ubica por la calle Venus, entre Tamazula y la calle Segunda.

En el lugar también reportan que los agresores habrían sido vistos por elementos de la Guardia Nacional y perseguido por unos instantes, sin embargo no existió registro de alguna detención.

La víctima, de la cual se refiere era un masculino de aproximadamente 27 años de edad, fue atendido y trasladado hacia un centro médico, según mediante un vehículo particular. Cabe señalar que se desconoce su estado de salud actual y la zona del cuerpo donde recibió los impactos.