$!Dejan vehículo en autolavado y descubren que tenía reporte de robo, en Portalegre, Culiacán

Un automóvil Chevrolet Aveo color tinto, que fue dejado en un autolavado del sector Portalegre, al norte de Culiacán, fue asegurado la mañana de este sábado luego de que autoridades de seguridad descubrieran que contaba con reporte de robo.

El vehículo fue localizado en el estacionamiento del establecimiento, ubicado sobre el bulevar Elbert, casi esquina con el bulevar Conquistadores, hasta donde se desplegaron elementos de la Policía Estatal, Policía de Investigación y Ejército Mexicano.