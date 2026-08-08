$!Dejan vehículo en autolavado y descubren que tenía reporte de robo, en Portalegre, Culiacán

Un automóvil Chevrolet Aveo color tinto, que fue dejado en un autolavado del sector Portalegre, al norte de Culiacán, fue asegurado la mañana de este sábado luego de que autoridades de seguridad descubrieran que contaba con reporte de robo.
El vehículo fue localizado en el estacionamiento del establecimiento, ubicado sobre el bulevar Elbert, casi esquina con el bulevar Conquistadores, hasta donde se desplegaron elementos de la Policía Estatal, Policía de Investigación y Ejército Mexicano.
De acuerdo con los primeros informes, el automóvil habría sido dejado en el autolavado por unas personas que acudieron al lugar.
Las corporaciones realizaron las diligencias correspondientes y aseguraron la unidad. Posteriormente, una grúa de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para trasladar el automóvil y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.