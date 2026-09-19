Dejar abandonada una camioneta en la México 15 tras presunta salida de camino

LOS MOCHIS, Ahome._ Una camioneta fue localizada en aparente estado de abandono a un costado de la Carretera Internacional México 15, en el tramo comprendido entre el Poblado 5 y el Valle del Carrizo, durante la mañana de este sábado.

El hallazgo fue reportado por automovilistas que transitaban por los carriles que corren de norte a sur, quienes alertaron al número de emergencias 911 sobre la presencia de un vehículo fuera de la cinta asfáltica y en estado de abandono, específicamente en las inmediaciones del paradero conocido como “La Posta”.

En respuesta al llamado, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se trasladaron al sitio como primeros respondientes. Al inspeccionar el área, los agentes preventivos confirmaron que se trataba de una camioneta tipo pick up, marca Ford, de color blanco.

Tras una revisión perimetral, las autoridades descartaron la presencia de personas lesionadas o de tripulantes al interior de la cabina, determinando que el vehículo había sido dejado por sus tripulantes en el lugar.

Hasta el momento, las dependencias de seguridad no han establecido si el abandono de la unidad se derivó de un accidente vial o si existió la participación de un segundo vehículo en el hecho.

Minutos más tarde, agentes de la Guardia Nacional División Caminos arribaron al tramo federal para tomar control de la situación y relevar a la Policía Municipal.

Los efectivos se encargaron de realizar el peritaje correspondiente y ordenaron el traslado de la camioneta, con el apoyo de una grúa, a una pensión vehicular de la región.

La unidad permanecerá bajo resguardo de las autoridades mientras se realizan las indagatorias necesarias para dar con el paradero e identidad del propietario.